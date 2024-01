Genoa, il Milan prova l'assalto a Dragusin: ecco la chiave a sorpresa

Tottenham, Napoli e ora anche il Milan. Cresce il numero di club interessati a Radu Dragusin. Il difensore rumeno del Genoa continua ad abbagliare gli uomini mercato di tante società, forte di un rendimento altissimo nel girone d'andata e di un'età ancora molto bassa.



Ad inserirsi in quella che fino a oggi sembrava una corsa a due tra londinesi e campani ci starebbero provando anche i rossoneri, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto arretrato.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica il Diavolo avrebbe in mano la chiave per convincere il Grifone a cedere il suo gioiello. Oltre a un sostanzioso conguaglio economico, il Milan metterebbe sul piatto il cartellino di Lorenzo Colombo, giovane centravanti già cercato dai rossoblù in estate. Prima però Colombo dovrebbe rientrare dal prestito al Monza.