Un Genoa privo di ben undici elementi, sette impegnati in nazionale e quattro (Radu, Zapata, Cassata e Sanabria) lasciati precauzionalmente a Pegli, perde 2-1 in rimonta in casa del Monaco l'amichevole di lusso disputata questo pomeriggio nel Principato.



Nonostante il KO Thiago Motta torna a Pegli con importanti indicazioni tattiche e con la certezza dei definitivi rientri di Favilli, Sturaro e Criscito, tutti reduci da lunghi stop per infortunio. I primi due sono scesi in campo fin dal primo minuto, venendo poi sostituiti nella ripresa, mentre il capitano è subentrato solo ad inizio secondo tempo.



Di Gumus la rete rossoblù, arrivata al 19' del primo tempo, subito pareggiata dal primo timbro dei monegaschi, firmato tre minuti più tardi dal brasiliano Boschilia con la complicità del portiere del Grifo Jandrei. Il gol partita è stato invece realizzato nella ripresa da Jesus de Nascimento sugli sviluppi di un angolo. Nel finale, dopo un palo colpito dell'ex di turno Pellegri, Marchetti ha limitato il passivo neutralizzando il rigore di Boschilia.