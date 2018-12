570.952,50 dollari, in pratica poco più di mezzo milione di euro: è quanto la Fifa ha corrisposto al Genoa come indennizzo per la partecipazione dei tesserati rossoblù ai mondiali di Russia della scorsa estate.



La cifra, comunicata ieri dal massimo ente globale del pallone, rientra nel cosiddetto "Club Benefits Programme", un protocollo pensato dalla federcalcio mondiale per garantire un riconoscimento economico alle società calcistiche che hanno fornito giocatori alla varie nazionali impegnate nella rassegna. La somma elargita tiene conto sia del numero di calciatori convocati che della durata della loro permanenza in Russia, legata ovviamente al cammino della propria rappresentativa.



I 500 mila euro corrisposti al Genoa sono stati garantiti dalla presenza al Mondiale di Oscar Hiljemark con la Svezia e di Diego Laxalt con l'Uruguay, entrambi giunti fino ai quarti di finale del torneo.