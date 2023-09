Kelvin Yeboah sta per salutare (nuovamente) il Genoa.



L'attaccante italo-ghanese, rientrato in rossoblù dopo il semestre trascorso in prestito all'Augsburg in Bundesliga, sarebbe ad un passo dal trasferirsi in Francia.



Secondo quanto riportano i media d'Oltralpe, su di lui si sta muovendo il Montpellier, intenzionato a sostituire il partente Sepe Elye Wahi, appena passato al Lens, proprio con il 23enne ex Sturm Graz. Conferme a tal proposito sarebbero arrivate anche dal tecnico degli aranciazzurri Michel Der Zakarian.