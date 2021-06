C'è anche un giocatore del Genoa nel mirino della dirigenza del Monza.



La società brianzola, dopo la delusione per la mancata promozione in Serie A dell'ultimo campionato, vuole riprovare la scalata al massimo torneo allestendo un organico di prim'ordine.



Tra i possibili rinforzi sondati dal club di Silvio Berlusconi c'è anche il centrocampista polacco del Grifone Filip Jagiello. Il mediano 23enne è pronto a far rientro a Pegli dopo la positiva esperienza in prestito al Brescia, contraddistinta da sei gol in 31 partite. Ma la sua permanenza in rossoblù potrebbe essere molto breve e ad attenderlo potrebbe esserci una nuova avventura in cadetteria.