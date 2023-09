Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese, che arriva dopo la vittoria ottenuta contro la Roma con un bel 4-1: "L'euforia è quella che ci dobbiamo portare dentro sempre, soprattutto dopo le vittorie come quella dell'altra sera".



"E' energia positiva che dobbiamo portarci a Udine - spiega, come riporta l'Ansa -. Da parte nostra c'è la volontà di andare a fare la partita, sappiamo che è una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà, ma non rispecchia la loro posizione in classifica".



"Siamo coscienti di questa cosa, ma sappiamo anche che dobbiamo andare ad affrontare una partita in modo feroce dal primo all'ultimo minuto".



"Milan (Badelj, ndr) e Kevin (Strootman, ndr) faranno degli accertamenti, quindi li valuteremo nei prossimi giorni. Anche Caleb (Ekuban, ndr) lo valuteremo la prossima settimana. Stefano (Sabelli, ndr) aspettiamo oggi per valutare meglio le sue condizioni".