Il Napoli fa sul serio per Leo Ostigard.



Il difensore norvegese di proprietà del Brighton, reduce dal semestre di prestito con il Genoa, è ormai ufficialmente il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli come possibile rinforzo in vista della prossima stagione.



L'interesse dei partenopei per il 22enne di Åndalsnes sarebbe talmente concreto che, secondo quanto riporta Sky Sport, la società di De Laurentiis avrebbe già presentato una prima offerta al club inglese. La cifra proposta al Brighton ammonterebbe a circa 3 milioni di euro, ai quali poi sommare una serie di bonus legati al rendimento del ragazzo e alla sua eventuale futura rivendita.