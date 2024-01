Genoa, il Napoli fa scudo: si complica la pista Ostigard

Marco Tripodi

Sembra farsi più tortuosa la strada che potrebbe riportare Leo Ostigard al Genoa.



Il difensore norvegese del Napoli, impegnato in questi giorni in Arabia in Supercoppa, è l'obbiettivo numero uno del Grifone per sostituire Radu Dragusin, accasatosi la scorsa settimana al Tottenham. Il giocatore, portato in Italia proprio dai rossoblù nel mercato invernale di due anni fa, in azzurro sta trovando poco spazio e gradirebbe molto volentieri l'ipotesi di tornare a essere protagonista in Liguria.



Sul suo cartellino il Genoa sarebbe anche disposto a investire per assicurarsene il cartellino a titolo definitivo, mettendo sul tavolo 4 o 5 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo esigua dal Napoli che ne pretende almeno un paio di più. La sensazione è che con un piccolo sforzo da entrambe le parti l'accordo si possa tranquillamente trovare a metà strada. Tuttavia la recente trattativa per Dragusin non andata in porto tra i partenopei e il Grifone potrebbe indirettamente ostacolare l'operazione, orientando il Napoli ad accogliere altre eventuali proposte.