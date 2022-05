Il futuro di Salvatore Sirigu potrebbe essere ancora in Serie A.



Nonostante la recente retrocessione in cadetteria che ha colpito il suo Genoa, il portiere sardo dovrebbe proseguire la propria carriera nel massimo campionato.



Secondo quanto scrive l'esperto di mercato Nicolò Schira, al campione d'Europa starebbe infatti facendo un pensierino il Napoli, alla ricerca di un dodicesimo d'esperienza per coprire le spalle a David Ospina nel caso in cui Alex Meret dovesse lasciare gli azzurri.



Il contratto di Sirigu con il Grifone scadrà il prossimo 30 giugno e l'opzione di rinnovo è venuta meno con la mancata salvezza dei rossoblù.