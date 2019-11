Il prossimo e sempre più probabile direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu potrebbe portare con sé da Brescia all'ombra della Lanterna una gradita dote.

Il dirigente sardo, in attesa di liberarsi dal vincolo che ancora lo lega al club lombardo, accompagnerebbe il suo arrivo alla corte di Enrico Preziosi con il centravanti che il patron rossoblù vuole garantire alla squadra in vista del mercato di gennaio.



Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, il nuovo papabile attaccante del Grifone potrebbe infatti essere quell'Alfredo Donnarumma che, dopo un'ottimo avvio di stagione coronato dalla segnatura di cinque reti tra Coppa Italia e campionato, si è ritrovato la strada della titolarità sbarrata dal ritorno in campo di Mario Balotelli. Il 29enne di Torre Annunziata reclama spazio e l'ipotesi di un suo trasferimento al Genoa, dove per caratteristiche tecniche non farebbe fatica ad integrarsi con le altre punte dell'organico rossoblù, sarebbe senz'altro un'ipotesi gradita anche al diretto interessato.