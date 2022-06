Il Genoa che verrà parlerà sempre più tedesco. Dopo l'arrivo del centrocampista austriaco Stefan Ilsanker, il club guidato dal tecnico Alexander Blessin e dal general manager Johannes Spors potrebbe presto veder arrivare dalla Germania anche il suo nuovo portiere.



Rumors sempre più insistenti provenienti da Oltralpe parlano infatti di un interesse concreto dei rossoblù per il 24enne Josep Martinez. Il suo passaporto è in realtà spagnolo, ma Martinez, cresciuto nella cantera del Barcellona ed ex titolare dell'Under 21 iberica, da due stagioni ormai era domiciliato al Red Bull Lipsia. Un'esperienza non troppo positiva dal momento che in 24 mesi di permanenza in Sassonia l'estremo difensore valenciano ha collezionato appena quattro presenze, facendo però in tempo a debuttare in Champions League e anche nella nazionale maggiore delle Furie Rosse.