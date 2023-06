Terminato il prestito alla Ternana, dove ha messo a segno 9 reti in 26 gare di Serie B, Andrea Favilli è pronto a tornare al Genoa.



La sua permanenza in rossoblù appare tuttavia solo temporanea poiché il centravanti classe 1997 non sembra rientrare nei progetti di mister Gilardino. Più probabile per lui una nuova esperienza lontano dalla Lanterna, quasi certamente sempre in prestito.



A bussare alla sua porta, oltre che a quella del Grifone, nei giorni scorsi sarebbe stato il Palermo, desideroso di regalare un compagno di reparto a Matteo Brunori e proprio per questo motivo interessato anche all'altro centravanti rossoblù Massimo Coda. Attenzione però alla Ternana che su Favilli può vantare un diritto d'acquisto ad oggi non ancora esercitato.



Ne dà notizia La Gazzetta dello Sport.