Si prospetta un ritorno in patria per Azevedo Hernani.



Il centrocampista brasiliano, arrivato al Genoa la scorsa estate, in rossoblù non ha convinto tanto da essere stato inserito nella lista dei partenti da Alexander Blessin che non l'ha neppure convocato per la gara di stasera in Coppa Italia con il Benevento.



All'ex Parma sembra essere interessato il Palmeiras che vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive stamane il Secolo XIX.