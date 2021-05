La retrocessione matematica del Parma in Serie B, decretata ieri sera dopo la sconfitta dei ducali con il Torino, avrà una ripercussione certa anche sul prossimo mercato del Genoa.



In base agli accordi stipulati a gennaio tra emiliani e liguri, a fine stagione il difensore Mattia Bani sarebbe passato definitivamente in gialloblù in caso di salvezza dei parmensi. Una clausola che ora evidentemente, come ricorda PianetaGenoa1893.net, verrà meno riportando a fine campionato il 27enne fiorentino a Pegli.



Bani, cresciuto proprio nel vivaio del Grifone, era tornato in rossoblù lo scorso settembre proveniente dal Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto da parte del club di Enrico Preziosi.