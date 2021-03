Non bastassero le insidie di una trasferta che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del Genoa e una statistica che vedi i rossoblù sempre sconfitti negli ultimi cinque incroci diretti, la gara di questa sera con il Parma presenzaA guidare l'attacco degli uomini di Roberto D'Aversa, rilanciati in classifica e nel morale dalla vittoria sulla Roma di cinque giorni fa, ci sarà un vero e proprio spauracchio del club più antico d'Italia:, tanto che delle 16 realizzazioni totali messe a referto in 68 presenze nel nostro massimo campionato, ben sei sono finite nelle rete rossoblù. Più di un terzo del totale.Numeri che assumono un rilievo ancora più vistoso se si considera che Cornelius contro il Grifone ha giocato solo due partite intere e altrettanti spezzoni di gara, per un totale di meno di 300 minuti.In pratica un gol ogni tempo o quasi. Eppure, quelle del passato campionato, quando le sue reti vennero equamente divisa tra la sfida d'andata e quella di ritorno. In quelle due occasioni il centravanti nordico riuscì nell'impresa non comune di segnare due triplette, arricchendo il proprio bottino personale anche con un assist.Questa sera, dopo quattro turni di riposo forzato, Cornelius tornerà a guidare l'attacco del Parma dal primo minuto con nel cuore la viva speranza di incrementare il proprio score stagionale, attualmente fermo malinconicamente alla sola rete realizzata contro lo Spezia lo scorso 25 ottobre. E quale compagine migliore per guarire dal mal di gol?