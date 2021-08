L'incrocio con il, valido per il secondo turno di Coppa Italia che andrà in scena venerdì prossimo a Marassi, riporta alla mente dei tifosi del GenoaLa sfida tra Grifoni nella seconda competizione nazionale ha infatti unper i rossoblù, risalente al 1993. Anche allora si giocava in agosto in gara secca e anche allora le due compagini militavano in categorie diverse, con i liguri stanziati in Serie A e gli umbri ospiti dell'allora campionato di C1. Diverso era il terreno di gioco, dal momento che teatro della gara fu il Renato Curi. Un piccolo vantaggio per i padroni di casa che tuttavia non pareva sufficiente a colmare il divario con i ben più quotati rivali.E invece, malgrado l'iniziale svantaggio firmato da Roberto Onorati in avvio di ripresa, i perugini allenati da Ilario Castagner e con in porta l'ex idolo dei rossoblù Simone Braglia,ribaltando il punteggio prima con il pareggio immediato di Vincenzo Mazzeo, poi con la rete del successo di Giuseppe Brescia a pochi minuti dal 90°.Non fu quello un buon viatico per il club più antico d'Italia. Malgrado una rosa che poteva contare su elementi del calibro di Tomas Skuhravy, Gianluca Signorini, Dan Petrescu e Mario BortolazziIl fantasma di quel 22 agosto fu comunque in qualche modo esorcizzato 23 anni più tardi, sempre in Coppa Italia. Il 1° dicembre 2016 le due squadre, ancora una volta separate da una categoria di distanza, si trovarono una contro l'altra al Ferraris nel quarto turno della competizione. Questa volta i rossoblù allenati da Ivan Juric riuscirono ad avere la meglio sugli avversari ma soltanto ai tempi supplementari e grazie ad un rocambolesco 4-3.