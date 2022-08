Qualcuno, parafrasando il buon vecchio Oronzo Canà, potrebbe affermare che il Piano B di Silvan Hefti consista nell'affrontare il prossimo campionato di cadetteria con il Genoa, il club che a gennaio lo ha prelevato dallo Young Boys. In realtà nei progetti del terzino svizzero le intenzioni sono tutt'altre e fuoriescono dal rettangolo verde.



Pur nel pieno della sua carriera da calciatore, il 24enne di Rorschach ammette di essersi lasciato aperta un'altra via professionale nel caso in cui il pallone non dovesse più garantirgli un futuro: quella dell'impiegato di banca. “Il mio sogno è sempre stato fare il calciatore - ha raccontato l'ex Young Boys al Secolo XIX - Ma per tre anni ho fatto l’apprendistato in banca. Nella vita non si sa mai”.



Un'ammissione di candida intelligenza da parte di chi comprende che la vita di un professionista del pallone non solo non è eterna ma a volte può essere addirittura effimera, interrompendosi quando meno ci se lo aspetta.



Malgrado sia nel pieno della sua carriera e con alle spalle una ventina di presenze e due reti nelle coppe europee, Hefti ha dunque scelto di lasciarsi aperta una seconda strada, da intraprendere in caso d'emergenza. In fondo in tempi di flessibilità professionale un piano B non fa mai male.