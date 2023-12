L'ambizioso progetto del Genoa che entro la prossima estate regalerà alle proprie squadre giovanili e alla sezione femminile una struttura tutta nuova in cui allenarsi e alloggiare potrebbe presto espandersi.



Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX nelle pagine di cronaca cittadina, la società rossoblù avrebbe messo gli occhi su alcuni terreni abbandonati di proprietà regionale adiacenti alla ex abbazia medievale di Sant'Andrea sulla collina degli Erzelli. La Regione Liguria nei prossimi mesi dovrebbe mettere tali aree in vendita. Una circostanza che finirebbe per attirare inevitabilmente l'attenzione della società rossoblù che ora starebbe pensando di espandere quella che è stata ribattezzata come la futura Casa dei Giovani. Sulle eventuali aree aggiuntive verrebbero edificati i campi da gioco necessari per trasformare la struttura da esclusivamente recettiva a sportiva a tutto tondo.



Il progetto, finanziato anche grazie ai 5 milioni di euro raccolti con la vendita di appositi bond pubblici in gran parte acquistati da tifosi del Grifone, ha già preso il via nelle scorse settimane con le opere di messa in posa del cantiere.