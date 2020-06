Il Genoa è al lavoro per concludere gli ultimi accordi. Il prolungamento della stagione oltre il termine regolare del 30 giugno prossimo ha rischiato di creare non pochi problemi, in particolare a una società come quella di Enrico Preziosi che ha fatto abbondante uso di prestiti, fossero con riscatto obbligatorio, secco o solo con diritto, oltre ad alcuni giocatori accordatisi proprio fino a fine giugno e dunque pronti a ridiscutere il proprio futuro. La lista degli elementi in scadenza infatti è molto lunga: Perin, Pandev, Behrami, Destro, Marchetti, Falque, Goldaniga, Pajac, Soumaoro, Barreca, Sanabria, Romero.



Genoa che a sua volta si è trovato anche “dall'altra parte”, basti ricordare un giocatore come Lapadula in prestito al Lecce, avversario diretto per la salvezza. Come si legge su Tuttosport, i primi accordi risolti sono stati quelli per i tre giocatori in prestito dall'estero: Barreca, Sanabria e Soumaoro. Per tutti prestito prolungato sino al 31 agosto e poi si studierà il futuro, soprattutto per il difensore francese, sul quale si sono già posati i riflettori di molte big. Per i giocatori in prestito da club italiani vige un "gentlemen agreement" che di fatto ha prolungato i prestiti sino a fine stagione. Allungati infine i contratti dei giocatori in scadenza, Pandev, Marchetti, Destro e Behrami con i quali la società sta discutendo anche un possibile rinnovo per un altro campionato.