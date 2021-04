Un solo calcio di rigore a favore in 32 giornate di campionato: è il primato, non certo positivo, di cui può fregiarsi il Genoa.



Delle 115 massime punizioni fin qui concesse nel torneo in corso, in un'unica occasione il fischio dell'arbitro è arrivato a favore dei rossoblù. Accadde esattamente un girone fa, il 23 dicembre a Spezia, nella gara del quarto debutto di Davide Ballardini sulla panchina del Grifone.



Ma, come evidenzia questa mattina il Secolo XIX, il Genoa non è soltanto la squadra di Serie A ad essersi recata meno volte dal dischetto. Il suo primato si estende anche a livello continentale. Considerando i cinque principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Germania e Francia, oltre all'Italia), i liguri, assieme ai tedeschi dell'Arminia Bielefeld, sono il club meno tutelato nell'area di rigore avversaria.