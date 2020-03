Il rinvio della sfida inizialmente prevista per ieri all'ora di pranzo tra Milan e Genoa ha sollevato un'inevitabile e prevedibile vespaio di polemiche.



C'è chi tuttavia dalla mancata disputa dell'incontro di San Siro potrebbe trarre un piccolo vantaggio. È Stefano Sturaro, centrocampista rossoblù che difficilmente sarebbe potuto scendere in campo al Meazza a causa di un leggero guaio fisico.



La sosta forzata del campionato permetterà a Sturaro di avere a sua disposizione un'altra intera settimana per recuperare la migliore condizione di forma. A questo punto l'obiettivo per il mediano di Sanremo è quello di essere arruolabile per la delicata sfida di sabato alle 15 contro il Parma.