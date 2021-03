Non sappiamo quale sia il colore preferito daTuttavia osservando con un po' d'attenzione le sue prestazioni si può dedurre che esso sia l'azzurro.Ogni qualvolta l'attaccante del Genoa vede stagliarsi all'orizzonte questa variante luminosa del blu, la sua vena realizzativa riprende infatti clamorosamente vigore. Accadde nell'autunno scorso, in quel mese scarso che permise al 22enne romano di imporsi all'attenzione collettiva segnando sei gol in rossoblù tra campionato e Coppa Italia; pare riaccadere oggi, con la doppietta che venerdì scorso ha interrotto un lungo digiuno personale permettendo al Grifone di ribaltare il Parma.In entrambe le occasioni la verve del centravanti di proprietà del Sassuolo è curiosamente coincisa con l'avvicinarsi degli impegni della sua nazionale, quell. A novembre Gianluca, in pieno vigore realizzativo, colpì due volte i pari età del Lussemburgo e una quelli della Svezia, l'altro ieri si è ripetuto alla prima occasione utile con i giovani cechi. D'altronde i numeri parlano chiaro.Tra Under 15 e Under 21 Scamacca ha vestito tutte le maglie delle rappresentative giovanili azzurre, lasciando sempre il suo segno sul tabellino e mettendo a segno complessivamente ben 35 reti. Addirittura più di quante ne abbia fin qui segnate tra i professionisti con Ascoli, Genoa, PEC Zwolle, Sassuolo e Cremonese.Insomma,, destando dal letargo chi per lunghi mesi ha trascorso l'inverno sonnecchiando in attesa di tempi migliori.Una notizia ottima per il CT Paolo Nicolato che magari potrebbe far felice anche Roberto Mancini...