Sette anni dopo Mimmo Criscito ritorna a casa.



La seconda vita del laterale campano con la maglia del Genoa è iniziata ufficialmente nella tarda mattina di oggi, con la presentazione alla stampa avvenuta nell'affascinante cornice del Museo del Mare, nel Porto Antico del capoluogo ligure.



"Sono felicissimo di essere di nuovo qui dopo sette anni - ha esordito il 31enne di Cercola - ho lasciato il Genoa solo fisicamente perché con il cuore sono sempre stato qui. Quello che darò al Genoa è proprio questo, la mia passione per questa maglia. Porterò anche il mio contributo di esperienza e spero di dare un grande aiuto ai miei compagni".



Sul Genoa che verrà: "Ho parlato con il presidente e so che vuole fare un'ottima squadra. Investirà e comprerà tanti buoni giocatore ma la cosa importante è andare in campo e dare sempre il 100 percento, indipendentemente da chi arriverà. E' questo che la gente vuole. Il Genoa è la storia del calcio italiano, la più prima d'Italia. Bisogna andare in campo e dare il massimo. Solo così i risultati arriveranno".



Sulla lunga esperienza in Russia: "In questi sette anni ho giocato circa 70 partite europee tra Champions ed Europa League. Ho avuto la possibilità di stare tutti i giorni a fianco a giocatori importanti come Hulk, Witsel, Danny, Garay e tanti altri. Credo di poter portare un bel bagaglio di esperienza oltre che di passione".



Speranze future: "La prima cosa che non vedo l'ora di fare è vincere il derby".



Scelta di vita: "Non è stato per nulla complicato tornare qui. E' stata una scelta di cuore. Ho rifiutato tanti soldi e la possibilità di giocare la Champions League ma l'ho fatto solo per il Genoa e sono felice di averlo fatto. E' una scelta che rifarei altri mille volte".