C'è anche il brasiliano Sandro nella lista dei giocatori utilizzabili dal Genoa in campionato comunicata ieri alla Lega Serie A.



Tra i 27 calciatori compresi nell'elenco figura a sorpresa anche l'ex centrocampista del Tottenham, reduce da un'estate vissuta con la valigia in mano. Dopo aver svolto gran parte della preparazione prestagionale in maniera solitaria rispetto al resto della squadra, non venendo mai convocato nei primi impegni ufficiali del Grifone, Sandro non è riuscito a trovare una sistemazione alternativa sul mercato.



Ora l'esperto mediano torna ad essere a tutti gli effetti un elemento dell'organico di Aurelio Andreazzoli, pronto ad essere utile alla comune causa rossoblù. Almeno fino a gennaio, quando Con ogni probabilità il brasiliano tornerà nella lista dei partenti.