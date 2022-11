In guerra, amore ed economia tutto è concesso. Anche che un autentico monumento della Sampdoria come Gianluca Vialli autorizzi un prestito da 10 milioni di euro agli storici nemici del Genoa.



A svelare il retroscena che vede coinvolto il club rossoblù e l'ex centravanti blucerchiato è stamane il Corriere della Sera. Secondo quanto riportato nell'articolo firmato da Mario Gerevini la società inglese Tifosy, fondata e guidata tra gli altri anche da Vialli, in concerto con il fondo londinese Fasanara

avrebbe di recente concesso un prestito da sette zeri al Grifone, applicando su di esso un tasso di interessi dell'11%.



Il denaro servirà alla 777 Partners, holding statunitense proprietaria del Genoa, soprattutto per ripianare parte dell'ingente situazione debitoria lasciatale in eredità da Enrico Preziosi al momento della cessione del club. Come si legge nell'articolo, infatti, la società rossoblù al momento dell'acquisto "si è impegnata a rispettare alcuni parametri finanziari tra cui quello sul debito totale che deve rimanere inferiore a 90 milioni".



Il prestito derivante da Londra non sarebbe tuttavia l'unico in arrivo per le casse del club più antico d'Italia. Altri 12 milioni di euro sarebbero pronti per essere trasferiti a Pegli da Banca Sistema, istituto che in cambio riceverà a garanzia il 25% delle quote societarie dei rossoblù.