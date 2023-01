Le buone prestazioni di Albert Gudmundsson e un rendimento in crescendo con la maglia del Genoa stanno attirando sull'esterno d'attacco islandese gli interessi di alcuni osservatori di mercato.



In particolare nei giorni scorsi l'agente del giocatore, Gabriele Giuffida, avrebbe avuto i primi contatti con il Sassuolo, club fortemente interessato al 25enne ex PSV. Le ferme intenzioni del Genoa di non privarsi del ragazzo, tuttavia, sembrano smorzare sul nascere qualsiasi possibile trattativa.