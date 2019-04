Rigiocare, e possibilmente rivincere, il derby della Lanterna è uno dei motivi che hanno spinto la scorsa estate Mimmo Criscito a far ritorno al Genoa.



Un motivo ancor più accentuato dal fatto che nella speciale classifica delle stracittadine genovesi l'attuale capitano rossoblù risulta uno dei giocatori più vincenti di sempre con la maglia del Grifone. Un primato detenuto in coabitazione con alcuni suoi vecchi compagni che ora il terzino campano vorrebbe godersi in solitaria: "Ho vinto 5 derby - ha detto al Secolo XIX - come Milanetto, Rossi e Scarpi. Vorrei mettere la freccia e superarli".



Un motivo in più per un Genoa che non batte la Sampdoria da tre lunghissimi anni per battere domenica pomeriggio i cugini blucerchiati.