Con Davide Nicola il Genoa sembra aver finalmente trovato il condottiero giusto per conduttore il vascello rossoblù lontano dalle secche della zona retrocessione.

Ma nonostante gli ottimi risultati collezionati dal tecnico piemontese prima della sosta, la salvezza per il Grifone è ancora tutta da conquistare. E proprio dal raggiungimento o meno di questo obiettivo dipenderà anche il futuro del suo allenatore. Se in caso di permanenza in A la conferma dell'ex terzino sarebbe automatica, qualora le cose dovessero andare diversamente è probabile che le strade di tecnico e club possano dividersi.



A monitorare attentamente la questione pare esserci il Torino, altro club del cuore di Nicola oltre ai rossoblù. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport i granata avrebbero inserito anche il nome dell'ex tecnico del Crotone nella lista dei possibili titolari della panchina in vista della prossima stagione.