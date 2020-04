Il Torino fa sul serio con Davide Biraschi. L'interesse dei granata per il difensore del Genoa è noto da tempo come dimostrano gli ammiccamenti portati nei suoi confronti nelle ultime finestre di mercato. Ma adesso la società di Urbano Cairo sembra voler dare un'accelerata decisiva all'operazione, provando a ripetere quanto fatto due anni con Armando Izzo.



Toro.it parla apertamente di strategia analoga a quella che nell'estate 2018 permise ai piemontesi di assicurarsi il valido difensore campano, acquistandolo per circa 10 milioni proprio dal Genoa. Una cifra molto vicina a quella che oggi i rossoblù pretenderebbero per lasciar partire uno dei senatori del proprio spogliatoio.