Il Torino insiste su Davide Biraschi.



Il difensore romano del Genoa è sempre più nel mirino della società di Urbano Cairo che nel prossimo mercato potrebbe lanciarsi al suo assalto.



A favorire il tentativo di affondo dei granata potrebbe contribuire la detrazione del prezzo dei cartellini dovuta all'emergenza coronavirus che limerebbe in media di circa il 30% il valore dei calciatori. Se così fosse Biraschi potrebbe liberarsi per circa sei milioni di euro, una cifra d'occasione per un giocatore ancora giovane ma già esperto.



Lo scrive Tuttosport.