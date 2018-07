Continuano ad intrecciarsi le vicende di mercato di Genoa e Torino.



Dopo il passaggio in granata dell'ex rossoblù Armando Izzo e le attenzioni sempre molto vive del club di Urbano Cairo per Diego Laxalt e dei liguri per i vari Molinaro, Berenguer e Niang, ora le cronache di mercato raccontano dell'acquisto praticamente definitivo da parte del Toro di Soualiho Meitè, centrocampista francese finito di recente anche nel mirino del Grifone.



I granata avrebbero infatti trovato l'intesa con il Monaco per assicurarsi le prestazioni del giovane mediano di origine ivoriana, battendo sul tempo tutte le concorrenti, Genoa in primis.