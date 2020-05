Tra i tanti giocatori del Genoa con il futuro in bilico c'è anche Iago Falque.



L'attaccante spagnolo, tornato in prestito in Liguria nel corso dell'ultimo mercato invernale, resta di proprietà del Torino che a gennaio ha dimostrato di non credere troppo nelle sue capacità di recupero dopo il lungo infortunio che gli aveva fatto saltare quasi per intero il girone d'andata del campionato. Tuttavia l'arrivo nella dirigenza granata del nuovo ds Davide Vagnati potrebbe cambiare il destino del giocatore.



L'ex manager della Spal avrebbe intenzione di riportare Falque a Torino in vista della prossima stagione. Per farlo però dovrà prima convincere il Genoa ad non procedere al riscatto del calciatore, stabilito a fronte del versamento di 13 milioni di euro nelle casse dei piemontesi.



Lo scrive oggi Tuttosport.