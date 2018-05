Torna prepotentemente d'attualità il nome di Diego Laxalt per il mercato estivo del Torino.



L'esterno uruguaiano del Genoa sarebbe infatti il primo obiettivo richiesto da Walter Mazzarri per rinsaldare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport già domenica in occasione dello scontro di Marassi tra rossoblù e granata le due dirigenze potrebbero incontrarsi per proseguire quel discorso già iniziato ma poi lasciato cadere la scorsa estate.



Arrivare al treccioluto laterale sudamericano tuttavia non sarà un'operazione semplice per il Torino che dovrà guardarsi dalla fitta concorrenza rappresentata soprattutto da Atalanta e Roma.



Notizie che confortano Enrico preziosi, intenzionato a chiedere per Laxalt una cifra che si avvicini il più possibile ai 15 milioni di euro.