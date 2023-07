Il Genoa dovrà versare 700mila euro al Parma come risarcimento per il mancato riscatto del cartellino di Hernani: lo ha deciso la corte federale d'appello del Coni.



Sollecitato dal club emiliano, l'organo di giustizia sportiva ha stabilito che non procedendo con l'acquisto a titolo definitivo del brasiliano al termine dell'anno di prestito il Grifone abbia avuto una condotta illecita che ha causato un danno economico al Parma.



Il contratto di prestito stipulato nell'estate 2021 tra rossoblù e gialloblù prevedeva il riscatto automatico del calciatore da parte dei primi nel caso in cui quest'ultimo avesse disputato anche una sola gara nella stagione successiva, quella appena trascorsa. Il Genoa, tuttavia, non aveva permesso ad Hernani di prendere parte alla prima fase della preparazione estiva, inducendo successivamente il brasiliano a chiedere e ottenere dal collegio arbitrale della Lega di Serie B la rescissione del contratto. Tale provvedimento faceva di fatto decadere l'opzione di riscatto da parte dei rossoblù.



Secondo il Parma, tuttavia, e ora anche secondo la corte federale del Coni, la rescissione del vincolo tra i liguri e il giocatore era frutto di un comportamento illecito da parte del Genoa. Comportamento che, malgrado il successivo prestito di Hernani alla Reggina, avrebbe causato come detto un danno economico ai ducali quantificato in 700mila euro.