Il Valencia piomba improvvisamente in pole position nella corsa a Diego Laxalt. Il club spagnolo avrebbe infatti fatto sapere alla dirigenza del Genoa di essere disposto a garantire ai rossoblù i 20 milioni di euro richiesti per il cartellino dell'esterno uruguaiano.



Secondo il quotidiano iberico El Desmarque i valenciani, parlando direttamente con il figlio del presidente rossoblù Fabrizio Preziosi, avrebbero fatto intendere la propria volontà di assicurarsi il 25enne di Montevideo cercando però di strappare un piccolo sconto per la sua acquisizione. Sconto che il Genoa non sembra intenzionato a concedere, forte delle tante richieste provenienti da altri club europei per il giocatore reduce da un ottimo mondiale con la propria nazionale.



In ogni caso il Valencia sembra fare davvero sul serio e, se nel frattempo non arriveranno proposte da altre società, non sarà probabilmente una piccola differenza economica a far saltare la trattativa.