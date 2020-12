Sette punti in dodici partite: è il misero bottino racimolato dal Genoa in questa prima parte di campionato. Una somma che relega la formazione di Rolando Maran al terzultimo posto in classifica, avanti di un solo passo rispetto alla coppia di fanalini composta da Torino e Crotone.



Eppure, analizzando soltanto gli ultimi tre incontri, con po' di attenzione e di lucidità in più oggi i punti del Grifone potrebbero essere quasi il doppio di quelli effettivamente incamerati. Contro Fiorentina, Juventus e Milan, infatti, i rossoblù si sono sempre fatti sfuggire dalle mani risultati importanti negli istanti conclusivi delle rispettive partite. Mercoledì con i rossoneri il 2-2 di Kalulu è arrivato a 7 minuti dal novantesimo, mentre tre giorni prima con i campioni d'Italia il fortino genoano aveva resistito fino al 78', istante del primo dei due rigori trasformati da Ronaldo. Peggio ancora era però andata il 7 dicembre a Firenze, quando dopo aver trovato il vantaggio con Pjaca ad un solo giro di lancette dal recupero, Sturaro e compagni si sono fatti riacciuffare dalla zampata di Milenkovic al 98'.



Una tendenza negativa, quella di subire gol decisivi nell'ultimo sesto di gara, che ha sottratto ai rossoblù cinque punti che oggi darebbero alla sua classifica un aspetto ben diverso.