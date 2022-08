Il Genoa e Mattia Aramu si avvicinano l'un l'altro.

Il club rossoblù pare essersi ormai convinto che sia il trequartista torinese l'uomo giusto per soddisfare le richieste di Alexander Blessin, da tempo in attesa di una fionda in grado di lanciare a rete il suo bomber Massimo Coda.



L'idea di arrivare al 27enne del Venezia, nata quasi per caso la scorsa settimana durante i colloqui per il passaggio in Laguna di Antonio Candela (per altro ancora in stand-by), prende sempre più corpo, giorno dopo giorno. A dargli sostanza ieri è poi arrivato anche un importante indizio. Malgrado l'assenza di diversi titolari, il numero 10 arancioneroverde non è sceso in campo nella sfida di Coppa Italia con l'Ascoli. Un'assenza di spicco che contribuisce ad avvicinare Aramu ai rossoblù.



La trattativa, tuttavia, potrebbe restare bloccata ancora per qualche giorno. Domenica prossima, nel primo turno di Serie B, liguri e veneti saranno avversari a Marassi. Una circostanza che potrebbe spingere il Venezia a rallentare l'operazione, preferendo mandare il proprio giocatore ai rivali soltanto dopo la sfida del Ferraris.