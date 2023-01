Potrebbe rinnovarsi anche in questa sessione di trattative uno degli assi di mercato più caldi degli ultimi anni: quello tra Verona e Genoa.



Gli scaligeri sembrerebbero infatti interessati alle prestazioni dell'attaccante rossoblù Kelvin Yeboah. L'italo-ghanese arrivò al Grifone esattamente un anno fa ma finora non è ancora riuscito ad incidere come sperato. Il Genoa tuttavia non vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma solamente in prestito. Ipotesi che l'Hellas potrebbe prendere in considerazione in caso di partenza di Thomas Henry.



Lo riferisce Sky Sport.