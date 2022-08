Il Verona mette gli occhi in casa Genoa nel tentativo di regalare nuove pedine d'attacco a Gabriele Cioffi.



Nei giorni scorsi la dirigenza scaligeri avrebbe chiesto informazioni a quelle ligure riguardo al cartellino di Yayah Kallon, con l'intenzione di portare il sierralionese in Veneto a titolo definitivo. Il Grifone si sarebbe mostrato disponibile alla cessione del 21enne ma avrebbe ritenuto insufficiente l'offerta avanzata dal Verona.



L'impressione è che comunque la distanza tra le parti non sia in fondo così ampia e che alla fine la trattativa potrebbe presto decollare.



Lo riferisce Sky Sport.