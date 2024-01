Con Radu Dragusin ormai al passo d'addio, resta solo da decidere quale direzione prenderà il difensore rumeno,fondamentali del proprio organico. Quantomeno non nell'immediato.La conferma arrivata dalla risposta fornita nei giorni scorsi dal club rossoblù al West Ham. Abbagliati dalle prestazioni di Albert Gudmundsson,La replica del Grifone è stata tuttavia lapidaria:Il rischio di veder partire verso altri lidi il marcatore principe del Genoa in questa prima parte di stagione pare dunque scongiurato. O forse sarebbe meglio dire rimandato., esattamente come accaduto per Dragusin,Specialmente se il rendimento del 27enne nordico dovesse continuare a essere eccezionale come lo è stato nel girone d'andata.