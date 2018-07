"12 milioni di euro non bastano": è questa la risposta che si sono sentiti dare i delegati del West Ham quando hanno proposta tale cifra al Genoa in cambio del cartellino di Diego Laxalt.



Forte della pioggia di pretendenti che nelle ultime settimane ha messo gli occhi sull'esterno uruguaiano, la società ligure non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiellino per il quale Enrico Preziosi pretende non meno di 18 milioni di euro. Somma che per il momento gli Hammers non paiono disposti a sborsare, dopo aver peraltro già speso quasi 37 milioni per prelevare Felipe Anderson dalla Lazio. Tuttavia, secondo il tabloid britannico Talksport.com, il West Ham proverà nelle prossime ore ad alzare un po' la propria offerta, cercando di avvicinarsi ai desideri economici del Grifone. Nella speranza che nel frattempo altri club non abbiano già alzato l'asticella.