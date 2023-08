Stefan Ilsanker non è più un giocatore del Genoa.



Secondo ambienti vicini alla società rossoblù, il 34enne centrocampista austriaco, arrivato lo scorso anno in Liguria dopo essersi svincolato dall'Eintracht Francoforte, ha rescisso il contratto che ancora per un anno lo avrebbe legato al Grifone.



Al Genoa Ilsanker ha disputato in tutto 16 gare, contribuendo al ritorno in Serie A della squadra allenata da Alberto Gilardino.