Prime parole da neo-giocatore del Genoa per il primo acquisto dell'estate rossoblù, Stefan Ilsanker.



Intervistato dal Secolo XIX il 33enne mediano austriaco ex Eintracht Francoforte ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad accettare l'offerta del Grifone: "Ho subito avuto una buona impressione, già dal momento in cui abbiamo fatto la prima video call in cui insieme al General manager Spors c’era anche l’allenatore, Alexander Blessin. Mi hanno raccontato del grande entusiasmo, delle grandi possibilità che ha questo club con l’arrivo della nuova proprietà. Sono molto orgogliosi dei tifosi e anche molto entusiasti del fatto di poter avere ancora più persone allo stadio l’anno prossimo. Questo fattore ha influito sicuramente tanto nella scelta che ho fatto“.



Ilsanker dovrà essere uno degli uomini in grado di trascinare il Genoa verso il ritorno in Serie A. Esperienza per altro già maturata per lui qualche anno fa in Germania: “Ho già una promozione col Lipsia. Spero di dare una mano anche qui, abbiamo bisogno dei tifosi. Spero di aiutare la squadra e i compagni anche con l’esperienza che ho maturato negli anni mi è già successo una volta di giocare con un club in Serie B e poi di riuscire a ottenere subito la promozione”.