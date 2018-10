Fiato sospeso in casa Genoa per le condizioni di Sandro.



Schierato per la prima volta titolare dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto in infermeria fin dallo scorso luglio, il brasiliano è stato uno dei giocatori più positivi nella vittoriosa trasferta del Genoa a Frosinone.



Tuttavia proprio un suo intervento decisivo, la spaccata acrobatica con la quale a metà della ripresa ha impedito ha Cisbah di timbrare la rete del pareggio, gli è costata cara tanto da costringerlo alla sostituzione nel giro di pochi minuti dopo aver avvertito un dolore alla coscia.



Le prime impressioni sembrano escludere grossi guai per i muscoli fragilissimi del centrocampista brasiliano. Ad ogni modo, proprio alla luce dei tanti infortuni patiti anche nel corso degli ultimi mesi dall'ex Tottenham, nei prossimi giorni le sue condizioni verranno valutate attentamente dallo staff medico e sanitario del Genoa. Perdere un giocatore del genere dopo averla appena ritrovato sarebbe davvero una bruttissima notizia per Ballardini.