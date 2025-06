Genoa, in arrivo il rinnovo di Patrick Vieira: contratto fino al 2027

Matteo Palmisano

un' ora fa



Patrick Vieira rimane al Genoa e rilancia. Il tecnico francese, che era entrato anche nel mirino dell'Inter come possibile alternativa dopo l'addio di Simone Inzaghi, a breve formalizzerà il rinnovo con i rossoblù.



Come riprota Fabrizio Romano, l'accordo tra Vieira e il Genoa è stato raggiunto per il prolungamento fino al 30 giugno 2027 rispetto all'attuale scadenza nel 2026. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni, con il francese che, dopo essere subentrato ad Alberto Gilardino nella stagione appena conclusa, è pronto per iniziare il primo anno completo sulla panchina del Grifone.