Ieri è stata la giornata delle firme per Valietti e Radu, dall'Inter al Genoa per 12 milioni di euro. Il club di Preziosi lavora per l'altro nerazzurro Pinamonti (valutazione sui 10 milioni, si tratta sulla ricompra). Chiusa la trattativa per il terzino Lakicevic (Vojvodina). Per l'attacco occhi su Radonjic (Stella Rossa), scatto per Sandro (Antalyaspor, c'è anche il Cagliari) e Bertolacci (Milan). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per Laxalt sondaggi da Benfica e Galatasaray.