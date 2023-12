Tempo di mercato ma anche di rinnovi in casa Genoa.



Nell'attesa di definire le operazioni dell'ormai imminente sessione invernale di trattative, il club rossoblù sta per finalizzare il prolungamento contrattuale di tre pedine fondamentali nello scacchiere di Alberto Gilardino.



Dopo settimane di colloquio sono infatti pressoché imminenti i prolungamenti con relativi adeguamenti salariali dei vincoli in essere con Radu Dragusin, Johan Vasquez e Morten Frendrup. Sia i due difensori che il centrocampista dovrebbe legarsi al Grifone fino al giugno 2028.