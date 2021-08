L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato. Ma praticamente manca soltanto quello, perché di fatto Goran Pandev e il Genoa l'accordo per il prolungamento del loro legame, che va avanti ininterrottamente dall'estate 2015, lo hanno già trovato. Come dimostra il lavoro che il macedone sta svolgendo a Pegli assieme al resto della truppa rossoblù dallo scorso martedì.



Smaltite le scorie dell'ennesima lunghissima stagione, culminata con lo storico Europeo della sua Macedonia, con l'inizio di agosto Pandev è rientrato a Genova deciso a riannodare quei fili rossoblù virtualmente slacciati il 30 giugno, giorno della scadenza del suo vecchio contratto. In verità Goki e il Grifone non si sono mai lasciati e appaino più che mai decisi a proseguire assieme la propria storia d'amore con un ultimo giro di valzer.



L'ufficialità ancora non è arrivata. Ma in amore certi gesti contano molto più delle formalità.