Ci vorrà un po' più di pazienza rispetto al previsto per vedere Daichi Kamada diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Dopo la forte e decisiva accelerazione subita nei giorni scorsi dalla trattativa per portare in Italia il 23enne fantasista, ora la stessa sembra vivere un momento di stand by. A causare il rallentamento sembra essere la volontà dellal'Eintracht Francoforte, club di appartenenza del giocatore, di poter disporre del ragazzo almeno fino alla gara di ritorno del preliminare di Europa League in programma giovedì prossimo.



Il Genoa è comunque ottimista di poter chiudere l'operazione In tempi rapidi, magari anticipando lo sbarco del giapponese in Liguria per sottoporlo alle visite mediche già nei prossimi giorni.