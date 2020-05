Nuova grana giudiziaria all'orizzonte per il Genoa.



L'agente FIFA Stefano Antonelli ha infatti presentato un'istanza al Collegio di Garanzia del CONI nei confronti della società rossoblù, rea a suo dire di non avergli ancora corrisposto 200mila euro. Tale cifra si riferirebbe all'onorario concordato tra il procuratore ed il Genoa lo scorso agosto, quando Antonelli ricevette l'incarico di trattare il trasferimento in prestito di Oscar Hiljemark alla Dinamo Mosca.



Ieri il CONI ha stabilito che la questione verrà affrontata dal suo organo arbitrale il prossimo 3 giugno alle ore 15.